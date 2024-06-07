В Минтруда рассмотрят возможность сделать 31 декабря выходным днем

Министр отметил, что на это есть большой запрос от общества.

В Минтруда рассмотрят возможность сделать 31 декабря выходным днем. Об этом ТАСС рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По его словам, Минтруд рассмотрит инициативу сделать 31 декабря официальным выходным днем. Он отметил, что на это есть большой запрос от общества.

Министр подчеркнул, что инициативу рассмотрят во время формирования плана на 2025 год.