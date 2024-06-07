В Дягилеве неизвестные сломали тренажер для летчиков

Местные жители хотят добиться возбуждения уголовного дела.

В Дягилеве неизвестные сломали тренажер для летчиков. Пост об этом в пятницу, 7 июня, опубликовали в группе «Дягилево» ВКонтакте.

«Уважаемые жители Военного городка! Предположительно в ночь с 5 на 6 июня на территории спортивной базы воинской части был варварски искалечен и приведен в негодность дорогостоящий тренажер для летчиков! Будет возбуждено уголовное дело как минимум по 3 статьям! Записи с камер уже изымаются следствием», — написал пользователь.

Вандалам и свидетелям предложено сообщить об инциденте для мирного урегулирования вопроса.