В ДТП с двумя «Ладами» в Рязани пострадали два пенсионера

ДТП случилось утром 6 июня вблизи дома № 25 но улице Циолковского.

В ДТП с двумя «Ладами» в Рязани пострадали два пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП случилось утром 6 июня вблизи дома № 25 но улице Циолковского. По предварительной информации, 43-летний водитель LADA Granta столкнулся с LADA Kalina, под управлением 62-летнего жителя Рязанского района.

В результате водитель автомобиля LADA Kalina и его 65-летняя пассажирка получили травмы. Им оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.