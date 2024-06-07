В AppStore появилось фейковое приложение Сбера

Фейковое приложение имитирует Сбер Онлайн и обещает полный доступ к услугам. В описании также указано, что приложение официальное.

В AppStore появилось фейковое приложение Сбера. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Фейковое приложение имитирует Сбер Онлайн и обещает полный доступ к услугам. В описании также указано, что приложение официальное.

«На самом деле, его запустили мошенники — при попытке залогиниться приложение сразу просит внести оплату», — пояснили в сообщении.