В AppStore появилось фейковое приложение Сбера
Фейковое приложение имитирует Сбер Онлайн и обещает полный доступ к услугам. В описании также указано, что приложение официальное.
В AppStore появилось фейковое приложение Сбера. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.
Фейковое приложение имитирует Сбер Онлайн и обещает полный доступ к услугам. В описании также указано, что приложение официальное.
«На самом деле, его запустили мошенники — при попытке залогиниться приложение сразу просит внести оплату», — пояснили в сообщении.