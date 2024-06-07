Рязанская полиция сообщила о проверке использования ремней безопасности
Нарушителей ждет штраф 1 000₽.
Рязанская полиция сообщила о проверке использования ремней безопасности. Информацию опубликовала пресс-служба ведомства.
Контроль водителей и пассажиров проведут в пятницу, 7 июня.
Госавтоинспекция напомнила, что управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, влечет за собой наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.