Рязанская мэрия отремонтирует плитку у памятника на Московском шоссе

Работы проведут до конца июня 2024 года.

Рязанская мэрия отремонтирует плитку у памятника Георгию Победоносцу возле ЗАГСа. Об этом РЗН. инфо сообщили в ведомстве.

Рязанцы обратили внимание на разбитую плитку после дня защиты детей. Горадминистрация отметила, что в рамках выделенного финансирования на 2024 год до конца июня сотрудники дирекции благоустройства отремонтируют покрытие.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что около памятника появятся информационные таблички о запрете катания на средствах индивидуальной мобильности в этом месте. Ранее рязанцы писали в соцсетях о сломанной и треснутой плитке на памятнике. Однако у мэрии не было в 2023 году денег на ремонт.