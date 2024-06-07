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Россиянам рассказали, как экономить на платежах за ЖКУ
Нужно поставить счетчики на воду, посудомойку, энергосберегающие лампы и закрыть щели в доме.

Россиянам рассказали, как экономить на платежах за ЖКУ. Советы дал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко. Его слова привели «Известия».

Эксперт посоветовал установить счетчики на воду, так как они помогут точно рассчитать расход. Посудомоечная машина также сократит потребление, потому что использует только холодную воду.

Использование энергосберегающих ламп и правильное размещение источников света поможет снизить расходы на электроэнергию.

Экономист добавил, что следует делать своевременный ремонт сантехники, так как это помогает избежать утечек воды и нежелательных повреждений. Сохранение тепла путем устранения щелей и дыр, установки уплотнителей на окнах, а также удаление расщелин в напольном покрытии ведет к снижению затрат на отопление.

Специалист также посоветовал отключить ненужные услуги, чтобы сэкономить. Например, отказаться от радиоточки, городского телефона и TV-антенны.