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На рязанской «Фабрике процессов» стартовал региональный турнир
Турнир проводится до 12 сентября 2024 года. Заявки принимаются на почту rck@agency62.ru. Подробности можно уточнить в Региональном центре компетенций по телефону +7 (4912) 600-513.

В Рязанской области стартует региональный турнир на «Фабрике процессов». Предприятия, которые входят в национальный проект «Производительность труда» и проект «Производительность труда на малых и средних предприятиях Рязанской области» могут продемонстрировать навыки применения инструментов бережливого производства, умение работать в команде и принимать нестандартные решения.

Турнир проводится в регионе с 2022 года. Команды, занявшие призовые места, посещают компании с развитой производственной системой (в прошлом году, например, это был тольяттинский завод АвтоВАЗ), а также награждаются комплектами для организации рабочего места по системе 5С.

Соревнования проходят по двум направлениям:

  • «Профессиональная ФП» для команд в составе от 12 до 18 участников от одного предприятия;
  • «Экспертная ФП» для команд в составе от 7 до 9 участников от одного предприятия.

Турнир проводится до 12 сентября 2024 года. Заявки принимаются на почту rck@agency62.ru. Подробности можно уточнить в Региональном центре компетенций по телефону +7 (4912) 600-513.

Напомним, первый тренинг «Фабрика процессов» в Рязанской области тренеры РЦК провели в марте 2020 года. За это время принципам бережливого производства обучились свыше 2200 сотрудников предприятий. По оценке представителей Федерального центра компетенций, рязанская «Фабрика процессов» ― одна из самых оснащенных в стране.