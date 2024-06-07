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На двух рязанских улицах отключили холодную воду
Ее не будет до 15:30.

На двух рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщается на сайте «Водоканала».

В пятницу, 7 июня, до 15:30 холодной воды не будет по адресам:

  • улица Верхняя, дома №№ 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16 корпус 1, 17, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 строение 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 54, 58, 60, 62, 64, 64-а, 64-б, 66, 66-а, 68, 70, 72;
  • улица Мещерская (поселок Солотча), дома №№ 1, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14 корпус 2, 14 корпус 3, 14 корпус 4, 14 корпус 5, 14 корпус 6, 14 корпус 7, 14 корпус 8, 14 корпус 9, 16, 16 корпус 1, 16 корпус 2, 19 корпус 1.