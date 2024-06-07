На двух рязанских улицах отключили холодную воду

Ее не будет до 15:30.

На двух рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщается на сайте «Водоканала».

В пятницу, 7 июня, до 15:30 холодной воды не будет по адресам: