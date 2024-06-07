Многодетная рязанская семья самовольно возвела строение на крыше многоэтажки

Пристройку сделали по адресу Ленинского комсомола 101.

Многодетная рязанская семья самовольно возвела строение на крыше многоэтажки № 101 на улице Ленинского комсомола. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональной госжилинспекции.

По данным ведомства, строение на крыше возвел один из собственников помещений без согласования проведения работ. Эта конструкция — часть двухуровневой квартиры многодетной семьи.

От жителей обращений по поводу самовольного строения на крыше в инспекцию, в администрацию и управляющую компанию не поступало.

«Поскольку сообщения СМИ основанием для проведения проверки в отношении контролируемых лиц не являются, у инспекции отсутствуют правовые основания для проведения проверки», — добавили в ведомстве.

Как отметили в госжилинспекции, информацию о возведении конструкции направили в горадминистрацию.

В рязанской мэрии РЗН. инфо заявили, что в настоящее время управлением капстроительства горадминистрации проводится проверка.

Напомним, рязанцы засняли странное строение на крыше многоэтажки на улице Ленинского комсомола 101.