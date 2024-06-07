Малков: главная задача на ПМЭФ-2024 показать насколько Рязанская области интересна иностранным партнерам

Он отметил, что на ПМЭФ-2024 будет заключено более 20 соглашений, половина из них направлена на реализацию новых инвестпроектов.

По словам губернатора, главная задача на ПМЭФ-2024 показать насколько Рязанская области интересна иностранным партнерам. Он отметил, что на ПМЭФ-2024 будет заключено более 20 соглашений, половина из них направлена на реализацию новых инвестпроектов.

«Проекты планируется запустить в сфере промышленности, сельского хозяйства, IT-технологий и других направлений. В их рамках в регионе будут создаваться новые производства, в том числе на наших флагманских площадках в Рязанском, Александро-Невском и Пронском районах. Намечено создать порядка 2 тысяч новых рабочих мест», — сказал Малков.

Губернатор уточнил, что совместно с инвесторами планируется развивать перспективные площадки в моногороде Новомичуринске и в Александро-Невском районе, где формируется агропромышленный парк «АгроТерра». Дальнейшее развитие получит ИТ-инфраструктура ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина». Кроме того, подписанные соглашения позволят закрепить партнерские связи как внутри России, так и на уровне международного партнерства, прежде всего с Китаем.

«Наша задача — показать российским и иностранным партнерам, насколько многообразен и интересен для сотрудничества наш регион. ПМЭФ — отличная площадка для этого», — заявил Малков.