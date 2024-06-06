За пять месяцев вертолет санавиации совершил 36 вылетов в Рязанскую область

Больных доставляли из Скопинского, Кораблинского, Шацкого, Сараевского, Шиловского и Касимовского районов.

За пять месяцев вертолет санавиации совершил 36 вылетов в Рязанскую область. Об этом сообщает пресс-служба рязанской ОКБ.

Медики доставляли пациентов из шести районов Рязанской области. Тридцать пациентов отправили в больницу № 11, БСМП и кардиодиспансер, еще шесть человек — в областную детскую клиническую больницу имени Натальи Дмитриевой. Среди доставленных в Рязань больных — двое детей до одного года.

Больных доставляли из Скопинского, Кораблинского, Шацкого, Сараевского, Шиловского и Касимовского районов.