За неделю 80 рязанцев пострадали от укусов клещей

Среди них 14 детей.

За неделю 80 рязанцев пострадали от укусов клещей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на прошедшей неделе в больницы Рязанской области обратилось 80 человек, пострадавших от укусов клещей. Среди них 14 детей.

Чтобы избежать укуса клеща следует: