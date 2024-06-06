ВС РФ поразили пункты временной дислокации иностранных наемников на Украине

Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1490 человек.

ВС РФ поразили пункты временной дислокации иностранных наемников на Украине. Об этом сообщается в сводке министерства.

Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1490 человек.

Группировка «Север» улучшила положение по переднему краю в Харьковской области, заняты более выгодные рубежи и на других направлениях.

Российскими ударами за сутки были поражены склад хранения безэкипажных катеров, место подготовки и запуска дронов.