Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 06
25°
Птн, 07
23°
Сбт, 08
21°
ЦБ USD 88.76 0.02 07/06
ЦБ EUR 96.57 0.13 07/06
Нал. USD 80.00 / 99.50 06/06 18:30
Нал. EUR 92.60 / 107.00 06/06 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Голые стены», бабушкин ремонт и зеркальная квартира. Как выглядят сам...
Редакция РЗН. инфо изучила четыре сайта (ЦИАН, ЦАН, Ави...
3 часа назад
647
Дилерский центр «Кармен» объявил о старте продаж X-CROSS 7 в Рязани
Автомобиль доступен клиентам в двух комплектациях «Enjo...
Вчера 20:06
789
LIVAN X6 Pro, достойный представитель автопрома из Китая
LIVAN приступил к завоеванию российского рынка. Для тех...
31 мая 16:37
3 762
Едем. рф — сервис для путешествий и грузоперевозок
Одним из самых экономичных способов путешествия по Росс...
23 мая 10:00
8 337
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Вирусолог Вознесенский: птичий грипп начал передаваться человеку
Зафиксировали первый случай заражения гриппом H5N2 от птицы.

Вирус птичьего гриппа еще ближе приблизился к преодолению межвидового барьера. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доцента кафедры инфекционных болезней Медицинского института РУДН Сергея Вознесенского.

Зафиксировали первый случай заражения гриппом H5N2 от птицы.

Ученые обеспокоены из-за возможной мутации, при которой вирус сможет передаваться от человека к человеку.