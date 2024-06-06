Вирусолог Вознесенский: птичий грипп начал передаваться человеку

Зафиксировали первый случай заражения гриппом H5N2 от птицы.

Вирус птичьего гриппа еще ближе приблизился к преодолению межвидового барьера. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доцента кафедры инфекционных болезней Медицинского института РУДН Сергея Вознесенского.

Зафиксировали первый случай заражения гриппом H5N2 от птицы.

Ученые обеспокоены из-за возможной мутации, при которой вирус сможет передаваться от человека к человеку.