В Совфеде предложили маркировать места для отдыха многодетных семей

Согласно инициативе, маркировку будут использовать гостиницы, кафе, рестораны и другие заведения, способные разместить многодетные семьи.

В Совфеде предложили маркировать места для отдыха многодетных семей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Согласно инициативе, маркировку будут использовать гостиницы, кафе, рестораны и другие заведения, способные разместить многодетные семьи.

Также в Совфеде предложили создать туристические маршруты для семей участников СВО, которые бы позволили им отдыхать вместе со своими родными во время прохождения реабилитации.