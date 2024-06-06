В Рыбновском районе произошло ДТП с «ГАЗелью» и большегрузом

Один из водителей госпитализирован.

В Рыбновском районе произошло ДТП с ГАЗелью и большегрузом. Об этом в четверг, 6 июня, сообщила пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

5 июня, примерно в 14:40, на 172-ом километре автодороги М-5 «Урал», 51-летний житель Саранска, за рулем «ГАЗели», столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво СМ-Трак» под управлением 23-летнего жителя Рязани.

В результате происшествия водитель первого автомобиля получил травмы и был госпитализирован.