В Рязанском художественном музее открылась выставка с оригинальными работами Дали и Пикассо
Отмечается, что экспозиция готова для посещения.
В Рязанском художественном музее открылась выставка с оригинальными работами Дали и Пикассо. Об этом сообщается в официальной группе учреждения культуры «ВКонтакте».
Отмечается, что экспозиция готова для посещения.
«Можно увидеть оригинальные полотна Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Шагала, Мориса Утрилло, Кеса ван Донгена, Михаила Шемякина, Жоана Миро, Жоржа Брака, Василия Кандинского, Жана Арпа, Сони Делоне и многих других», — отмечается в посте.
Передвижная выставка «Шедевры мастеров Парижской школы» будет работать до 18 августа.
Возрастное ограничение 6+.