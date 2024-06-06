В Рязанской области заметили полет спутников Starlink

Цепочку из ярко-светящихся точек заметили 5 июня в Кадоме.

В Рязанской области заметили полет спутников Starlink. Об этом сообщает ИД « Пресса ».

Цепочку из ярко-светящихся точек заметили 5 июня в Кадоме. Местные жители предположили, что это группа спутников Starlink, запущенных для формирования системы глобального доступа в интернет.

Справка:

В 2019 году компания Илона Маска SpaceX заявила о запуске первой группы космических аппаратов для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Всего компания планирует запустить 12 000 аппаратов.