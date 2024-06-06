В Рязанской области до 2030 года откроют более 20 тысяч рабочих мест

Это станет возможным благодаря реализации инвестпроектов.

В Рязанской области до 2030 откроют более 20 тысяч рабочих мест. Об этом рассказал губернатор Павел Малков на Петербургском международном экономическом форуме.

«Сейчас в Рязанской области реализуется более 95 инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций — около 270 млрд рублей. В целом к 2030 году будет создано более 20 тысяч рабочих мест», — сказал глава региона.

Он отметил, что такие программы помогают модернизировать и расширять действующие производства, поставлять новое оборудование. Например, в Скопинском районе в рамках федеральных СПИКов строят два уникальных фармпроизводства. На них будут изготавливать лекарства, которым нет аналогов в России. Модернизируется производство цитостатических препаратов рязанского ООО «Фармэра. За два года производство фармкластера выросло более чем в два раза и продолжает увеличиваться.

Также в регионе расширяются мощности выпуска модульных систем вентиляции, приборов учета. На завершающей стадии строительство нового завода, где будут производить средства гигиены и изделия медицинского назначения. В агропромышленном комплексе отмечается рост объемов продукции.

«Недавно открыли вторую очередь мегафермы «Приокское мясо» в Спасском районе, начали уже строить третью очередь. Общее поголовье скота в итоге составит там 3 600 голов. В Новомичуринске возводятся дополнительные мощности крупного молокозавода. В Ряжском округе строится новый комбикормовый завод», — добавил губернатор