В Рязани задержали мужчину, укравшего велосипед из подъезда жилого дома

Он совершил кражу для покупки наркотиков.

В Рязани задержали мужчину, укравшего велосипед из подъезда жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 27-летний рязанец пристрастился к употреблению наркотиков и решил украсть велосипед, чтобы получить деньги на покупку запрещенных веществ. Он специально ходил по подъездам многоквартирных домов и высматривал незащищенные велосипеды. В подъезде дома на улице Братиславской он нашел подходящий велосипед и украл. Позже рязанец попытался его продать.

Возбуждено уголовное дело. Рязанцу грозит до 5 лет.