Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 06
24°
Птн, 07
23°
Сбт, 08
21°
ЦБ USD 88.74 -0.02 06/06
ЦБ EUR 96.44 -0.12 06/06
Нал. USD 80.00 / 99.50 06/06 15:56
Нал. EUR 92.60 / 107.00 06/06 15:56
Новости
Итоги года New
Публикации
Дилерский центр «Кармен» объявил о старте продаж X-CROSS 7 в Рязани
Автомобиль доступен клиентам в двух комплектациях «Enjo...
Вчера 20:06
696
LIVAN X6 Pro, достойный представитель автопрома из Китая
LIVAN приступил к завоеванию российского рынка. Для тех...
31 мая 16:37
3 679
Едем. рф — сервис для путешествий и грузоперевозок
Одним из самых экономичных способов путешествия по Росс...
23 мая 10:00
8 259
Сетевой лохотрон? Как безработные рязанцы несли работодателю деньги
Рязанка поделилась своей историей с РЗН. инфо: она откл...
21 мая 11:59
19 495
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани пропал 83-летний пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи
Борис Захаров пропал 5 июня.

В Рязани пропал 83-летний пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи. Об этом сообщает ПСО «Мещера».

Борис Захаров пропал 5 июня.

Его приметы: рост 175, среднее телосложение, волосы седые короткие, глаза серые.

В день пропажи был одет в желтую футболку, синюю рубашку с коротким рукавом, серые спортивные штаны, белые носки и синие галоши.

Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Поиски мужчины завершены.