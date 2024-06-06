В Рязани пропал 83-летний пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи
Борис Захаров пропал 5 июня.
В Рязани пропал 83-летний пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи. Об этом сообщает ПСО «Мещера».
Борис Захаров пропал 5 июня.
Его приметы: рост 175, среднее телосложение, волосы седые короткие, глаза серые.
В день пропажи был одет в желтую футболку, синюю рубашку с коротким рукавом, серые спортивные штаны, белые носки и синие галоши.
Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.
Поиски мужчины завершены.