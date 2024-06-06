В Рязани на благоустройство Педагогического сквера выделили 3,7 миллиона рублей

Работы выполнят по 30 августа 2024 года.

В Рязани на благоустройство Педагогического сквера выделили три миллиона 750 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

В сквере установят четыре лавочки, шесть светильников, четыре урны. На участке выполнят земляные работы, в том числе корчевку пней, покрытие тротуаров из бетонной плитки. Также озеленят территорию, установят бортовые бетонные камни, подготовят почву для устройства газона и посеют территорию семенами освсяницы.

Кроме того, в сквере установят видеонаблюдение.

Заказчик — управление энергетики и ЖКХ горадминистрации. Работы выполнят по 30 августа 2024 года.

Ранее в Педагогическом сквере открыли памятник учителю.