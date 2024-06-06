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В Рязани анонсировали старт турнира среди знатоков бережливого производства
Победителей наградят поездкой в подмосковный СберУниверситет.

В Рязани анонсировали старт турнира среди знатоков бережливого производства. Об этом сообщили в Региональном центре компетенций Агентства развития бизнеса.

7 июня впервые в Рязанской области начнется региональный турнир «Фабрика офисных процессов». Соревнования организованы в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Цели турнира ― популяризация мероприятий нацпроекта, в частности, культуры бережливого производства, организации эффективного офисного пространства, командообразования.

Принять участие может команда из 8-16 сотрудников от одного предприятия. Победителей наградят поездкой в подмосковный СберУниверситет ― организацию, в которой идеально выстроена работа офисного пространства и чей опыт может послужить примером и образцом для подражания.

Событие продлится до 12 сентября 2024 года. Заявки принимаются на почту.

Подробности можно уточнить в Региональном центре компетенций по телефону +7 (4912) 600-513.