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В России создадут медиафраншизу на основе вселенной отечественных супергероев
Предварительное название проекта — «Орден Алой звезды».

В России создадут медиафраншизу на основе вселенной отечественных супергероев. Об этом в четверг, 6 июня, сообщило ТАСС со ссылкой на «Союзмультфильм».

"Мы видим в нашем проекте большой потенциал. Создана целая вселенная со своей историей, героями и их характерами, системой координат, различными сюжетными линиями, при этом за основу были взяты образы, которые уже стали архетипами в российской истории, культуре, науке, литературе. В результате художественного переосмысления они были наделены новыми характерными чертами и смыслами", — сообщила председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева на Петербургском международном экономическом форуме.

Предварительное название проекта — «Орден Алой звезды».

«Это масштабный проект, в котором можно будет встретить знаменитых отечественных ученых, исследователей, фольклорные и анимационные образы, в том числе Левшу, Аэлиту, Василису, Семена Дежнева, инженера Гарина, Ихтиандра и др. Вселенная основана на героях русских писателей-фантастов, в том числе Александра Беляева и Алексея Толстого», — говорится в сообщении киностудии.