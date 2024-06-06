В Петропавловске-Камчатском отец годами мучал 10-летнюю дочь

В Петропавловске-Камчатском отец годами мучал 10-летнюю дочь. Об этом в четверг, 6 июня, сообщил РЕН ТВ.

Установлено, что 40-летний житель города с сентября 2021 года причинял дочери 2014 года рождения физические и психические страдания, избивал и оскорблял девочку.

О поведении родителя сообщили школьные учителя. Его задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения. Девочка помещена в социальное учреждение, сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю.