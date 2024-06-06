В музее Циолковского появится мобильный планетарий

Технику доставят в течении 45 дней после заключения контракта.

В музее Циолковского появится мобильный планетарий. Начальная цена тендера на госзакупках составила один миллион 464 тысячи 410 рублей.

Согласно документам, диаметр надувного напольного купола у цифрового планетария должен быть больше пяти метров, а высота от трех до 3,5 метров. Отдельно уточняется, что товар должен быть новым.

Вместе с планетарием закупят контент с астрономической тематикой — три фильма для детей старше шести лет.

Как написано в документации, покупают планетарий по программе «Развитие культуры». Заказчик — ГБУК РО «Музей К. Э Циолковского». Технику доставят в течении 45 дней после заключения контракта.