В Кемерове во время столкновения двух трамваев пострадали не менее 67 человек
В Кемерово во время столкновения двух трамваев пострадали не менее 67 человек. Несколько пассажиров выбросило из салона, одного машиниста зажало в кабине. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash».
Авария произошла на Логовом шоссе. Один из трамваев вышел из строя, предварительно, не сработали тормоза. Из-за неисправности он столкнулся с другим транспортным средством.
Двух пассажиров доставили в реанимацию.
В пресс-службе компании заявили, что трамвай проходил второе техническое обслуживание 2 июня.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.