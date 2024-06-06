В Кемерове во время столкновения двух трамваев пострадали не менее 67 человек

В Кемерово во время столкновения двух трамваев пострадали не менее 67 человек. Несколько пассажиров выбросило из салона, одного машиниста зажало в кабине. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash».

Авария произошла на Логовом шоссе. Один из трамваев вышел из строя, предварительно, не сработали тормоза. Из-за неисправности он столкнулся с другим транспортным средством.

Двух пассажиров доставили в реанимацию.

В пресс-службе компании заявили, что трамвай проходил второе техническое обслуживание 2 июня.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.