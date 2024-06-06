В Касимове мужчина фиктивно зарегистрировал в своем доме пятерых иностранцев

На него возбудили уголовное дело.

В Касимове мужчина фиктивно зарегистрировал в своем доме пятерых иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, 47-летний житель Касимова зарегистрировал в своем доме пятерых граждан стран Средней Азии в возрасте от 34 и 54 лет. Фактически мигранты жили в другом месте.

На мужчину возбудили уголовное дело. Ему грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.