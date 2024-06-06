В центре Рязани неизвестные разбили окна и боковые зеркала автомобиля

Владелица машины ищет свидетелей инцидента.

В центре Рязани неизвестные разбили окна автомобиля. Пост об этом в четверг, 6 июня, опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте.

«Добрый день, в ночь с 3 на 4 июня у меня разбили стекла на машине. Поставила машину в центре города, по улице Чкалова дом 1 корпус 3. Прошу, пожалуйста, откликнуться, может у кого-то в это время был включен видеорегистратор на машине», — написала владелица поврежденного авто.