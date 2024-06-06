Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 06
24°
Птн, 07
23°
Сбт, 08
21°
ЦБ USD 88.74 -0.02 06/06
ЦБ EUR 96.44 -0.12 06/06
Нал. USD 80.00 / 99.50 06/06 15:56
Нал. EUR 92.60 / 107.00 06/06 15:56
Новости
Итоги года New
Публикации
Дилерский центр «Кармен» объявил о старте продаж X-CROSS 7 в Рязани
Автомобиль доступен клиентам в двух комплектациях «Enjo...
Вчера 20:06
695
LIVAN X6 Pro, достойный представитель автопрома из Китая
LIVAN приступил к завоеванию российского рынка. Для тех...
31 мая 16:37
3 678
Едем. рф — сервис для путешествий и грузоперевозок
Одним из самых экономичных способов путешествия по Росс...
23 мая 10:00
8 258
Сетевой лохотрон? Как безработные рязанцы несли работодателю деньги
Рязанка поделилась своей историей с РЗН. инфо: она откл...
21 мая 11:59
19 494
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В центре Рязани неизвестные разбили окна и боковые зеркала автомобиля
Владелица машины ищет свидетелей инцидента.

В центре Рязани неизвестные разбили окна автомобиля. Пост об этом в четверг, 6 июня, опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте.

«Добрый день, в ночь с 3 на 4 июня у меня разбили стекла на машине. Поставила машину в центре города, по улице Чкалова дом 1 корпус 3. Прошу, пожалуйста, откликнуться, может у кого-то в это время был включен видеорегистратор на машине», — написала владелица поврежденного авто.