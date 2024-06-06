В Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадали два человека

В Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В четверг, 6 июня, ВСУ помощью дрона-камикадзе атаковали здание администрации в городе Грайворон. Пострадал сотрудник, его госпитализировали. В здании администрации и в котельной выбиты окна, также осколками посечены два автомобиля.

Также атаке подверглась окраина села Репяховка. Пострадала мирная жительница, от госпитализации она отказалась В результате атаки на территории сельхозпредприятия повреждена кровля хозобъекта. Оперативные службы работают на месте.