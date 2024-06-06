Студенты РГРТУ представили вуз на ПМЭФ 2024
Участниками стали члены региональной площадки У! Медиа медиацентра при Минобрнауки России.
Студенты РГРТУ представили вуз на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом в четверг, 6 июня, сообщила пресс-служба учебного учреждения.
В этом году в составе Студенческого медиацентра Минобрнауки России У! Медиа освещать мероприятие приглашен учащийся группы 1315 Вадим Шипицын.
Для него это шанс продемонстрировать свои способности и таланты, а также достойно представить Радиоуниверситет.