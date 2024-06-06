Стала известна личность молодого человека, погибшего на Борковском карьере

По данным издания, утонувшим оказался житель Владимирской области 2000 года рождения.

Стала известна личность молодого человека, погибшего на Борковском карьере. Об этом сообщает «КП-Рязань».

По данным издания, утонувшим оказался житель Владимирской области 2000 года рождения.

Отмечается, что молодой человек учился в рязанском филиале Московского университета МВД.

Напомним, его труп нашли вечером 5 июня. Очевидцы опубликовали видео с места.