Baza: в Ростовской области прогремели взрывы и загорелся нефтезавод

В Ростовской области прогремели взрывы и загорелся нефтезавод. Об этом в четверг, 6 июня, сообщил Telegram-канал «Baza».

Жители Новошахтинска рассказали, что в начале второго ночи в городе было слышно сразу несколько громких взрывов. После этого очевидцы сообщили, что виден огонь и дым в районе НПЗ.

Информацию подтвердил губернатор области Василий Голубев. По его словам, произошла атака БПЛА, на месте работают службы экстренного реагирования. К тушению привлечены около 120 человек и 15 единиц техники. К месту возгорания вызван пожарный поезд.

Отмечается, что пожар на НПЗ локализован на площади 100 кв. м. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.