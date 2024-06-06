SHOT: жертвой заказного убийства в Москве был сын главы компании Mediasystem Group

Погибшим в результате заказного убийства в Москве был сын главы компании Mediasystem Group Константин Балишанский. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что компания отца погибшего занимается мультимедийным оборудованием, светодиодными и LCD-экранами, обеспечивает ими крупные выставки и мероприятия.

Константин работал в компании отца. Он также занимался скейтбордингом — стал первым скейтером в команде NikeSB Россия.