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Шойгу: попытка Запада нанести стратегическое поражение России провалилась
Накачивание киевского режима деньгами и снаряжением направлено на использование Украины в качестве оружия против РФ.

Попытка Запада нанести стратегическое поражение России провалилась. Об этом заявил Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе в заседания Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Алма-Ате. Его слова передает ТАСС.

«Продолжается накачка киевского режима деньгами и оружием, западные военные инструкторы проводят интенсивное обучение украинских военнослужащих. Усилиями западных государств на Украину перебрасываются наемники и боевики международных террористических организаций. С их согласия, а зачастую и при их непосредственном участии осуществляются систематические обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры российских регионов», — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что «эти действия преследуют вполне понятную цель — использовать Украину в качестве оружия против России».

«Вместе с тем очевидно и то, что агрессию стран Запада это не остановит, поскольку она продиктована неуклонно надвигающимся крахом их гегемонии. Выстроенная ими грабительская система эксплуатации народов и целых континентов уходит в прошлое. Многополярный мир, который сейчас формируется, будет функционировать по другим законам, которые не предполагают отказа от национальных интересов, идентичности и суверенитета», — подчеркнул секретарь Совбеза.