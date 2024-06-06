Рязанские полицейские поймали курьера с двумя килограммами наркотика

Мужчина работал на межрегиональный интернет-магазин запрещенных веществ.

Рязанские полицейские поймали мужчину с двумя килограммами наркотика. Об этом в четверг, 6 июня, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

На трассе Рязань — Спас-Клепики, около поселка Варские, оперативники остановили легковой автомобиль, которым управлял 46-летний безработный гражданин. Силовики обследовали иномарку и обнаружили под крылом переднего правого колеса герметично запаянную упаковку с комкообразным веществом.

Эксперты в результате исследования установили, что в пакете содержится наркотическое средство производное эфедрона массой 1987 грамма. Задержанным оказался житель Южного Федерального округа, ранее судимый за браконьерство, незаконный оборот наркотиков и неуплату алиментов.

По информации полицейских, мужчина работал на нелегальный интернет-магазин по сбыту наркотиков и выполнял роль курьера, занимавшегося транспортировкой оптовых партий запрещенных веществ между различными регионами страны.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.