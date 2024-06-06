Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 06
24°
Птн, 07
23°
Сбт, 08
21°
ЦБ USD 88.74 -0.02 06/06
ЦБ EUR 96.44 -0.12 06/06
Нал. USD 80.00 / 99.50 06/06 15:56
Нал. EUR 92.60 / 107.00 06/06 15:56
Новости
Итоги года New
Публикации
Дилерский центр «Кармен» объявил о старте продаж X-CROSS 7 в Рязани
Автомобиль доступен клиентам в двух комплектациях «Enjo...
Вчера 20:06
695
LIVAN X6 Pro, достойный представитель автопрома из Китая
LIVAN приступил к завоеванию российского рынка. Для тех...
31 мая 16:37
3 678
Едем. рф — сервис для путешествий и грузоперевозок
Одним из самых экономичных способов путешествия по Росс...
23 мая 10:00
8 258
Сетевой лохотрон? Как безработные рязанцы несли работодателю деньги
Рязанка поделилась своей историей с РЗН. инфо: она откл...
21 мая 11:59
19 494
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанская область на ПМЭФ подписала соглашения с инвесторами на 50 млрд рублей
В рамках новых договоренностей в регионе запустят производство умных светодиодных экранов с искусственным интеллектом, гостиничный комплекс в Рязани и производственно-складской парк в Рыбновском районе.

Рязанская область на ПМЭФ-2024 подписала соглашения с инвесторами на 50 млрд рублей. Об этом в четверг, 6 июня, сообщил сайт регионального правительства.

Церемония состоялась на площадке выставочного стенда Рязанской области в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит в Северной столице.

Документы направлены на развитие делового сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, других сферах экономики и социальной сферы. В их рамках планируется реализовать ряд крупных инвестиционных проектов.

«Наша команда провела большую подготовительную работу. Подписанные соглашения — это новая продукция, рабочие места, инфраструктура и развитие Рязанской области. Теперь самое главное — реализовать достигнутые договоренности. Со своей стороны обеспечим для этого все необходимое», — отметил глава региона.

В частности, соглашение о сотрудничестве между правительством Рязанской области и АО «Окское» предусматривает расширение производства за счет строительства новых промышленных птичников в Рязанском и Александро-Невском районах. Объем финансовых вложений составит 24,5 млрд рублей. Будет создано 688 рабочих мест.

Новое сотрудничество также нацелено на развитие в Рязанской области целлюлозно-бумажной отрасли, ИT и промышленной инфраструктуры, обновление парка сельскохозяйственной техники и расширение соответствующих сервисных услуг. В рамках инвестпроектов планируется запуск производства умных светодиодных экранов с искусственным интеллектом, создание гостиничного комплекса в областном центре, производственно-складского парка в Рыбновском районе, регионального центра обработки данных.