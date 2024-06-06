Рязанская область на ПМЭФ подписала соглашения с инвесторами на 50 млрд рублей

В рамках новых договоренностей в регионе запустят производство умных светодиодных экранов с искусственным интеллектом, гостиничный комплекс в Рязани и производственно-складской парк в Рыбновском районе.

Рязанская область на ПМЭФ-2024 подписала соглашения с инвесторами на 50 млрд рублей. Об этом в четверг, 6 июня, сообщил сайт регионального правительства.

Церемония состоялась на площадке выставочного стенда Рязанской области в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит в Северной столице.

Документы направлены на развитие делового сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, других сферах экономики и социальной сферы. В их рамках планируется реализовать ряд крупных инвестиционных проектов.

«Наша команда провела большую подготовительную работу. Подписанные соглашения — это новая продукция, рабочие места, инфраструктура и развитие Рязанской области. Теперь самое главное — реализовать достигнутые договоренности. Со своей стороны обеспечим для этого все необходимое», — отметил глава региона.

В частности, соглашение о сотрудничестве между правительством Рязанской области и АО «Окское» предусматривает расширение производства за счет строительства новых промышленных птичников в Рязанском и Александро-Невском районах. Объем финансовых вложений составит 24,5 млрд рублей. Будет создано 688 рабочих мест.

Новое сотрудничество также нацелено на развитие в Рязанской области целлюлозно-бумажной отрасли, ИT и промышленной инфраструктуры, обновление парка сельскохозяйственной техники и расширение соответствующих сервисных услуг. В рамках инвестпроектов планируется запуск производства умных светодиодных экранов с искусственным интеллектом, создание гостиничного комплекса в областном центре, производственно-складского парка в Рыбновском районе, регионального центра обработки данных.