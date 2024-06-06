Рязанец в поезде «Москва-Симферополь» упал на ребенка

Отмечается, что у девочки диагностировали ожоги и ушиб руки.

Рязанец в поезде «Москва-Симферополь» упал на ребенка. Об этом пишет «Mash на волне».

Отмечается, что у девочки диагностировали ожоги и ушиб руки.

Семья ехала в Севастополь. Их сосед в состоянии алкогольного опьянения перед выходом проигнорировал боковую лестницу, спрыгнул со второго этажа и упал на ребенка.

Она в этот момент ела лапшу быстрого приготовления.

Вызвали скорую. Полиция разыскивает мужчину.