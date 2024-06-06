Рязанец в поезде «Москва-Симферополь» упал на ребенка
Отмечается, что у девочки диагностировали ожоги и ушиб руки.
Рязанец в поезде «Москва-Симферополь» упал на ребенка. Об этом пишет «Mash на волне».
Отмечается, что у девочки диагностировали ожоги и ушиб руки.
Семья ехала в Севастополь. Их сосед в состоянии алкогольного опьянения перед выходом проигнорировал боковую лестницу, спрыгнул со второго этажа и упал на ребенка.
Она в этот момент ела лапшу быстрого приготовления.
Вызвали скорую. Полиция разыскивает мужчину.