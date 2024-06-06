Рязанцам рассказали о погоде на 7 июня

Температура по области воздуха ночью составит +12, +17 градусов, днем +22, +27 градусов.

Рязанцам рассказали о погоде на 7 июня. Прогноз появился на сайте регионального ГУ МЧС.

В пятницу, 7 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.

Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, при грозе местами порывы 12-17 метров в секунду.

Температура по области воздуха ночью составит +12, +17 градусов, днем +22, +27 градусов.