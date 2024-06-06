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Рязанцам напомнили о плановом отключении горячего водоснабжения
Профилактические работы пройдут на 21 улице.

Рязанцам напомнили о плановом отключении горячего водоснабжения. Об этом в четверг, 6 июня, сообщили РМТПС. Подача ресурса будет прекращена с 06.06.2024 по 19.06.2024 в связи с проведением планово-профилактических работ по следующим адресам:

  • ул. Введенская, д. №№ 67, 94;
  • пер. Войкова, д. № 1;
  • ул. Горького, д. №№ 27, 29А, 32, 37, 37 к.1, 45, 51;
  • ул. Есенина, д. №№ 27, 46, 72/2;
  • ул. Ленина, д. №№ 9, 5А, 13А, 19А, 30, 36;
  • ул. Лермонтова, д. №№ 14, 22;
  • ул. Лево-Лыбедская, д. № 34;
  • ул. Маяковского, д. № 36;
  • ул. Новая, д. № 102;
  • ул. Ново-Касимовская, д. № 15;
  • ул. Радищева, д. №№ 10, 12, 39, 61;
  • ул. Садовая, д.№ 30;
  • ул. Свободы, д. №№ 46 к.2, 49, 66, 69, 73, 75, 81;
  • пл. Театральная, д. № 7А;
  • ул. Урицкого, д. №№ 2А, 22, 23А;
  • ул. Фирсова, д. №№ 2, 6 к.1, 10А;
  • ул. Фрунзе, д. №№ 18, 25, 32;
  • ул. Циолковского, д. №№ 5 к.1, 12;
  • ул. Электрозаводская, д. №№ 54 В, 56, 79, 81;
  • ул. Юннатов, д. № 1/8;
  • пр. Яблочкова, д. № 7.