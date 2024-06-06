Рязанцам напомнили о плановом отключении горячего водоснабжения
Профилактические работы пройдут на 21 улице.
Рязанцам напомнили о плановом отключении горячего водоснабжения. Об этом в четверг, 6 июня, сообщили РМТПС. Подача ресурса будет прекращена
- ул. Введенская, д. №№ 67, 94;
- пер. Войкова, д. № 1;
- ул. Горького, д. №№ 27, 29А, 32, 37, 37 к.1, 45, 51;
- ул. Есенина, д. №№ 27, 46, 72/2;
- ул. Ленина, д. №№ 9, 5А, 13А, 19А, 30, 36;
- ул. Лермонтова, д. №№ 14, 22;
- ул. Лево-Лыбедская, д. № 34;
- ул. Маяковского, д. № 36;
- ул. Новая, д. № 102;
- ул. Ново-Касимовская, д. № 15;
- ул. Радищева, д. №№ 10, 12, 39, 61;
- ул. Садовая, д.№ 30;
- ул. Свободы, д. №№ 46 к.2, 49, 66, 69, 73, 75, 81;
- пл. Театральная, д. № 7А;
- ул. Урицкого, д. №№ 2А, 22, 23А;
- ул. Фирсова, д. №№ 2, 6 к.1, 10А;
- ул. Фрунзе, д. №№ 18, 25, 32;
- ул. Циолковского, д. №№ 5 к.1, 12;
- ул. Электрозаводская, д. №№ 54 В, 56, 79, 81;
- ул. Юннатов, д. № 1/8;
- пр. Яблочкова, д. № 7.