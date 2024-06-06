Рязанцам напомнили о плановом отключении горячего водоснабжения

Профилактические работы пройдут на 21 улице.

Рязанцам напомнили о плановом отключении горячего водоснабжения. Об этом в четверг, 6 июня, сообщили РМТПС. Подача ресурса будет прекращена с 06.06.2024 по 19.06.2024 в связи с проведением планово-профилактических работ по следующим адресам: