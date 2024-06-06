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Рязанца осудят за убийство, совершенное в 1997 году
Полицейские искали убийц несколько лет. Местонахождение старшего из них было установлено в феврале 2024 года на территории Рязанской области. Второй преступник погиб.

Рязанца осудят за убийство, совершенное в 1997 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, в июле 1997 года в селе Ижевское Спасского района двое взрослых мужчин и подросток распивали алкоголь в доме одного из них. Между подростком и хозяином дома возник конфликт из-за отказа мужчины одолжить деньги на покупку алкоголя. Несовершеннолетний начал избивать мужчину палкой. Второй гость удерживал хозяина дома во время избиения. Когда тот потерял сознание, мужчины гости скрылись и вскоре уехали из села. Хозяин жилища погиб.

Полицейские искали убийц несколько лет. Местонахождение старшего из них было установлено в феврале 2024 года на территории Рязанской области. Второй преступник погиб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.