«Росавтодор» наградил министра транспорта Рязанской области Павла Супруна

Благодарственное письмо вручили за достигнутые успехи и личный вклад в развитие дорожного хозяйства.

«Росавтодор» наградил министра транспорта Рязанской области Павла Супруна. Об этом сообщил Мнтранс России.

Торжественная церемония в рамках заседания Совета директоров Ассоциации «РАДОР» состоялась в Москве. В ней приняли участие заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко и генеральный директор Ассоциации Игорь Старыгин.

Рязанскому чиновнику вручили благодарственное письмо за достигнутые успехи и личный вклад в развитие дорожного хозяйства .