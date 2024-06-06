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«Росавтодор» наградил министра транспорта Рязанской области Павла Супруна
Благодарственное письмо вручили за достигнутые успехи и личный вклад в развитие дорожного хозяйства.

«Росавтодор» наградил министра транспорта Рязанской области Павла Супруна. Об этом сообщил Мнтранс России.

Торжественная церемония в рамках заседания Совета директоров Ассоциации «РАДОР» состоялась в Москве. В ней приняли участие заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко и генеральный директор Ассоциации Игорь Старыгин.

Рязанскому чиновнику вручили благодарственное письмо за достигнутые успехи и личный вклад в развитие дорожного хозяйства .