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Редакция РЗН. Инфо выяснила, как выглядят самые дорогие «однушки» в Рязани

Стоимость квартир продолжает расти с 2021 года. По данным сайта «Мир квартир», в апреле Рязань вошла в топ-10 городов России с наибольшим увеличением ценников на новостройки — 9,9%. Соответственно, средняя стоимость квартиры уже обходилась в 6 млн 229 тысяч 824 рубля. А цены на «вторичку» увеличились всего лишь на 1,8%. Средняя стоимость составила 5 млн 87 тысяч 310 рублей.

Редакция РЗН. инфо изучила четыре сайта (ЦИАН, ЦАН, Авито и ДомКлик), составила список десяти самых дорогих однокомнатных квартир в Рязани и сравнила цены «однушек» с 2022 и 2023 годами.

В рейтинг попали квартиры до 78 квадратных метров.

Подробнее в разделе «Публикации».