Появилось новое видео с места гибели 23-летнего студента на Борковском карьере

На кадрах видно, как тело молодого человека выносят из воды.

Появилось новое видео с места гибели 23-летнего студента на Борковском карьере. Его публикует Telegram-канал «Новости Рязани и Области».

На кадрах видно, как тело молодого человека выносят из воды. Видео можно посмотреть по ссылке.

Напомним, тело молодого человека достали из 2-го Борковского карьера 5 июня. Погибшим оказался 23-летний студент МВД. СК проводит проверку по факту его гибели.