Появилось новое видео с места гибели 23-летнего студента на Борковском карьере
На кадрах видно, как тело молодого человека выносят из воды.
Появилось новое видео с места гибели 23-летнего студента на Борковском карьере. Его публикует Telegram-канал «Новости Рязани и Области».
На кадрах видно, как тело молодого человека выносят из воды. Видео можно посмотреть по ссылке.
Напомним, тело молодого человека достали из 2-го Борковского карьера 5 июня. Погибшим оказался 23-летний студент МВД. СК проводит проверку по факту его гибели.