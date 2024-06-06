Полицейские предупредили о взломах аккаунтов WhatsApp*

Отмечается, что у мессенджера низкий уровень защиты.

Полицейские предупредили о взломах аккаунтов WhatsApp*. Об этом в четверг, 6 июня, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По информации ведомства, мошенникам достаточно минимальной оплошности владельца, чтобы получить доступ к личной переписке и информации.

Основная проблема заключается в низком уровне защиты приложения, особенно его веб-версии. Достаточно пройти по подозрительной ссылке, открыть вирусное видео или авторизоваться с нового устройства, чтобы злоумышленники могли завладеть аккаунтом.

Чтобы избежать неприятностей, пользователям рекомендовали игнорировать неизвестные ссылки, сообщения и звонки от сомнительных собеседников. Также не стоит хранить ценную информацию в телефоне.

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной