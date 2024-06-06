Назначен руководитель рязанского центра беспилотников «Протос»

Им стала 37-летняя Анастасия Сигинова.

Назначен руководитель рязанского центра беспилотников «Протос». Об этом сообщает Vidsboku.

Им стала 37-летняя Анастасия Сигинова. Ранее она занимала должность руководителя отдела инновационного развития в региональном минэкономразвития.

Напомним, новый научно-производственный центр «Протос» был учрежден в конце мая распоряжением областного правительства. Его откроют на базе аэродрома «Протасово».