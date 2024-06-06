На семи рязанских улицах отключили холодную воду

Ее не будет до 17:00.

На семи рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В четверг, 6 июня, до 17:00 будет холодной воды не будет по адресам:

поселок Карцево, дома №№ 1-110, 3-109;

улица Интернациональная, дом № 19 корпус 2;

улица Коняева, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11/1, 13, 13/2, 15, 17, 19, 21,. 23,25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 41 корп.1, 43, 45, 47, 49, 51, 52 (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области), 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 101, 105, 107, 111, 113,115 119, 121, 123, 125, 127, 129, 133, 135, 137, 139, 141-143, 145-147, 147, 149 корп.1, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 171 корп.1, 173, 175, 177, 179, 181, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203 (частный сектор);

улица Московский заулок, дома №№ 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38 (частный сектор);

Московское шоссе, дома №№ 119-а, 123, 127,. 129, 131, 135, 137, 139, 141, 141-а (частный сектор);

улица Элеваторная, дома №№ 1-29, 40 корпус 1, 42-а, 44 корпус 1, 46-а, 50-а (частный сектор);

улица Элеваторный заулок, дома №№ 2-9, 11, 12, 13, 15 (частный сектор).

Ранее воду отключили еще на двух улицах Рязани.