МегаФон стал партнером благотворительного проекта «Технологии добра»

МегаФон и Совкомбанк договорились о партнерстве в рамках платформы «Технологии добра», благотворительного проекта цифровой и инфраструктурной поддержки некоммерческих организаций. Сотовый оператор выступит телеком-партнером программы и предоставит свои услуги благотворительным организациям.

Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и генеральный директор «Совкомбанк Технологии» Вячеслав Литовченко.

На сайте проекта ( технологиидобра.рф ) организациям благотворительного сектора доступны продукты и услуги от Совкомбанка и партнеров проекта на безвозмездной или льготной основе.

Проект позволит организациям-партнерам платформы получать услуги МегаФона в области мобильной связи, фиксированного интернета и дополнительных цифровых сервисов.

Партнерство МегаФона и Совкомбанка предусматривает постоянный обмен информацией между сторонами для подбора оптимальных технологических.

«Платформа „Технологии добра“ — это не только благотворительный, но и высокотехнологичный проект, и МегаФон как ведущий оператор мобильной связи будет рад помочь проекту не только за счет предоставления своих сервисов, но и экспертизой в области цифровизации процессов», — отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан на церемонии подписания соглашения.

«Мы рады присоединению к проекту „Технологии добра“ одного из крупнейших телеком-операторов России, лидера по покрытию сети и скорости мобильного интернета. Мобильные услуги и цифровые сервисы МегаФона помогут некоммерческим организациям оптимизировать и усовершенствовать свои ежедневные рабочие процессы», — прокомментировал подписание документа генеральный директор ООО «Совкомбанк Технологии» Вячеслав Литовченко.