МегаФон предложит методы цифровизации контроля за поставками газа

МегаФон предложит решения по передаче данных на общефедеральном уровне для «Газпром межрегионгаза». Проект направлен на реализацию федеральной программы цифровизации поставок газа, внедрение систем телеметрии и «умных счетчиков» на территории страны.

Договоренность о начале работ заключили по итогам совещания на Петербургском международном экономическом форуме между генеральным директором МегаФона Хачатуром Помбухчаном и генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым.

«Газпром межрегионгаз» разрабатывает мероприятия по полномасштабному внедрению систем для дистанционного контроля и передачи показаний счетчиков газа. Частью проекта является дистанционная передача информации от устройств в центры обработки данных с помощью оператора связи.

Стороны договорились о совместной проработке решений на базе IT-технологий, которые позволят отслеживать объем потребления газа, а также проводить мониторинг объектов.

МегаФон разработает проект федерального тарифа для «Газпром межрегионгаза».

Результатом программы будет максимальная доступность мобильной связи для компании практически во всех регионах РФ.

Организации уже сотрудничали при реализации пилотного проекта в Вологодской области. Финансирование проекта осуществляет «Газпром межрегионгаз», а МегаФон обеспечивает связь для дистанционной передачи показаний.

«Одна из наших основных задач — максимальный охват дистанционным контролем поставок газа на внутреннем рынке. И важнейшей частью данного направления является совместная работа с оператором связи, способным обеспечить бесперебойную передачу данных в нашу единую информационно-управляющую систему с учетом требований по информационной безопасности. Первые результаты взаимодействия показывают, что мы идем в правильном направлении», — отметил Сергей Густов.

«География работы „Газпром межрегионгаза“ охватывает практически всю территорию нашей страны. А мы обладаем максимальным покрытием сети среди операторов связи и скоростью передачи данных, что в данной ситуации критически важно для нашего партнера. Сочетание этих факторов создает все условия для успешной реализации проектов по цифровизации контроля газовых поставок», — добавил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.